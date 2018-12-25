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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ceylanpınar'da şiddetli yağış nedeniyle ev çöktü

Ceylanpınar'da şiddetli yağış nedeniyle ev çöktü

ÇÖKEN EVDEN GÖRÜNTÜLER

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Ticari Araç Öğrenciler Yağmur Suyu 

-EV SAHİBİ İLE YAPILAN RÖPORTAJ
-EVİN YAKININDAN GEÇEN DEREDEN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Uzun zamandır etkili olan yoğun yağışlar sonucu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir ev kısmen çökerek kullanılamaz hale geldi. Ceylanpınar ilçesinde uzun zamandır yoğun yağışların görüldüğü Ceylanpınar ilçesinde dün gece yaşanan sağanak yağış sonucu Selahaddin Eyyubi mahallesinde bulunan kerpiç bir ev çöktü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, evde bulunan bazı eşyalar göçüğün altında kaldı. Ev sahibi İbrahim Halil Akın, maddi durumlarının kötü olduğundan dolayı yetkililerden kendisine yardım elini uzatmasını istedi. Öte yandan, Kınalı, Sütlüce köyleri ile 12 yerleşim yerini bir birine bağlayan yol yağmur suyu ile taşan Tufan deresinin suları altında kaldı. Köprü olmadığı için sudan geçmeye çalışan Ekrem Deniz yönetimindeki 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç suya kapılarak dereye sürüklendi. Aracın sürücüsü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bin kişinin yaşadığı bölgede yolun su altında kalması sebebiyle öğrenciler okula gidemezken vatandaşlar dene üstüne köprü yapılmasını istediler. (UK-SD-
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