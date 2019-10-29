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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni - ŞANLIURFA

Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni - ŞANLIURFA

- Ceylanpınar Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni - Öğrencilerin Barış Pınarı Harekatında havan saldırısında şehit olan Elif Terim ile Mazlum Güneş'in fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giymesi - Mazlum Güneş'in annesi Zekiye Güneş'in tören esnasında gözyaşı dökmesi - Kaymakam Mehmet Keklik'in konuşması - Şiir okunması - Öğrencilerin Türk bayrağı koreografisi - Öğrencilerin saygı geçişiCeylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreniŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hüzünle kutlandı.Ceylanpınar ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Ceylanpınar Spor Salonu'nda düzenlendi.
Törende yer alan bazı öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Elif Terim ile Mazlum Güneş'in fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giydiği görüldü.
Törene, Elif Terim ile Mazlum Güneş'in ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı.
Tribünde yer alan Mazlum Güneş'in annesi Zekiye Güneş çocuğunun fotoğrafını ve okul arkadaşlarını görünce duygusal anlar yaşadı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kaymakam Mehmet Keklik, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.Öğrenciler de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in anısına yazılmış şiirler okundu.Program, tören geçişiyle sona erdi.

Havan Saldırısı Gözyaşı Terör Örgütü Öğrenciler Teröristler 

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