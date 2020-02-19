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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Ceyhan’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Operasyon görüntüleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-Ele geçirilenler foto

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda Ceyhan merkezli olmak üzere Osmaniye ve Gaziantep illerini de kapsayan 9 şüpheli şahsın ikameti olan 11 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 gram eroin maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1adet kuru sıkı tabanca, 4 adet hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 245 lira para ele geçirildiği öğrenildi.Şüpheli 8 kişi Ceyhan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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