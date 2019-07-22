Çevreyi rahatsız eden motosikletli sürücülere ceza yağdı

-araçların ve motorların durdurulması

-yapılan üst araması ve kimlik sorgusu

-çekime tepki gösteren bir genç

-cezai işlem uygulanması



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta motosikletlere yönelik uygulama yapıldı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden motosikletlere ceza yağdı. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Trafik ekiplerinin de katılımıyla Kara Ziyaret Mahallesinde gürültü yapan motosikletler üzerinde uygulama yapıldı. İlçede görevli polis ekipleri, trafik ekipleri ve Bekçi yaya devriye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, meskun mahaldeki sokak girişleri tutuldu. Yapılan şok Motosiklet uygulamasında toplam 12 Motosiklete 6 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı. 4 Motosiklet bağlanarak otoparka çektirilirken, uygulamada sorgulanan 55 kişiden, suç kaydı olan 14'ü incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından motosiklet uygulamasının, anlık şok uygulamalar şeklinde devam edeceği, değişik mahallelerde kural ihlali yapıp, gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden şahıslara müdahale edileceği belirtildi.

