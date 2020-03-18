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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çevreye ateş açıp kaçan zanlılar yakalandı

Çevreye ateş açıp kaçan zanlılar yakalandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Polis Psikoloji Güvenlik Güçleri Akalan Dur İhtarı 


- Diyarbakır’da çevreye ateş açıp kaçan kardeşler, güvenlik güçlerince yakalandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan iki kardeş, araçla babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan çevreye rastgele ateş açtı. Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi. Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp makas atarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası kaçan zanlılar, araçlarını terk edip parka kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi. (YRT-
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