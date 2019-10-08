Çevrecilerden "İşgal eylemi" (1) - LONDRA - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Trafiğe kapatılan yollardan detaylar - Sokak ve meydanlarda eylemcilerin kurduğu çadırlardan detaylar - Pankart detaylarıLONDRA (AA) - Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere 'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.
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