Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çevrecilerden 'İşgal eylemi' (1) - LONDRA

Çevrecilerden 'İşgal eylemi' (1) - LONDRA

Çevrecilerden "İşgal eylemi" (1) - LONDRA - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Trafiğe kapatılan yollardan detaylar - Sokak ve meydanlarda eylemcilerin kurduğu çadırlardan detaylar - Pankart detaylarıLONDRA (AA) - Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere 'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.

İngiltere İklim Değişikliği Başkent İşgal İsyan 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı