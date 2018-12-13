Çevreci işletmelere "Yeşil Nokta" - EDİRNE - Çevre dostu işletmeden görüntüler - Yeşil Nokta programından görüntüler - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve Edirne Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun açıklamasıÇevreci işletmelere "Yeşil Nokta" - Edirne 'de, plastik kullanımını azaltan ve geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçiren işletmeler, "Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme" logosu almaya hak kazanıyor - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: - "Başlatılan proje kapsamında kentimizde dördüncü işletmeye 'Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme' logosunu veriyoruz. 4 işletmemizin sahibi de kadın. Demek ki dünyayı ve ülkemizi kadınlar kurtaracak. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insan biz insanoğluyuz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve plastik kullanımını azaltmak için restoran, kafe ve işletmelere yönelik, "Çevre Dostu İşletmelere Yeşil Nokta" projesi uygulanıyor. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında çevre dostu ve plastik kullanımını en aza indiren işletmelere "Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme" logosu yapıştırılıyor. Edirne Belediyesi, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası'nın da desteklediği proje kapsamında, Kocasinan Mahallesi'ndeki Gökçe Korkmaz'ın işlettiği kafe, kentin dördüncü doğa dostu kafesi oldu.Korkmaz'ın işlettiği kafeye "Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme" logosu düzenlenen törenle teslim edildi. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, plastikleri kaynağında azaltarak çevreyi korumaya çalıştıklarını söyledi.
Projeyle vatandaşlarda çevre bilinci ve plastik ürünlerin zararları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:"Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Belediye, esnaf odaları ve çevre gönüllüleri bir araya geldi. Plastikleri kaynağında azaltmayı ve doğayı korumayı istiyoruz. Ciddi bir proje ve bugüne kadar bu kapsamda yapılmış bir proje olmadı. Bu uygulama diğer işletmelere örnek olmalı.Çevreyi korumak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Tabii sadece işletmelerin değil dünyada yaşayan herkesin çevreye zarar veren materyalleri kullanmayı bırakıp, doğa dostu cam materyalleri kullanmalıyız. Son dönemde ülke genelinde plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar da çok yerinde. Yerelden genele doğru çevreyi koruyacak uygulamaların artmasını istiyoruz." - "Dünyayı ve ülkemizi kadınlar kurtaracak" Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da çevrenin ve doğanın korunması için mücadele ettiklerini belirterek, "Başlatılan proje kapsamında kentimizde dördüncü işletmeye 'Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme' logosunu veriyoruz. 4 işletmemizin sahibi de kadın. Demek ki dünyayı ve ülkemizi kadınlar kurtaracak. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insan biz insanoğluyuz'. Buraya gelip incelemelerde bulunduk ve plastik kullanımı neredeyse sıfıra yakın. Çevreyi koruyan bir işletme." dedi. İşletmeci Gökçe Korkmaz ise çevreyle ilgili konularda hassas olmaya çalıştıklarını dile getirdi.