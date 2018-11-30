-Dua edilmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik" İSTANBUL



- Süleymaniye Yenileme Projesi 1. Etap Başlama törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.



