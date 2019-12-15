Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 5'inci Geleneksel Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı

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( İSTANBUL )- Bakan Kurum Yenikapı'da Konyalı hemşehrileriyle buluştu- Çevre ve Şehircilik Murat Kurum 100 Sosyal Konut Projesi ile ilgili detayları verdi İSTANBUL



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu yıl 5'incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Bakan Kurum Konyalı hemşehrileriyle hasret giderirken, '100 bin Sosyal Konut Projesi'yle ilgili de detaylar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu yıl 5'incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Kurum, Konyalı hemşehrileriyle hasret giderdi. Kurum alanda kurulan stantları tek tek gezerken, vatandaşların kendisine ilgisi büyük oldu. Etkinliğe ayrıca Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Konyalı iş adamları ve bürokratlar katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum etkinlikte yaptığı konuşmasında 100 bin Sosyal Konut Projesi ve Konya'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi. "Komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olacak" 100 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili başvuruların yarın başlayacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Geçtiğimiz Perşembe günü 100 bin Sosyal Konut Projesi'ni başlattık. Yarın itibari ile başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurular kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade ve 894 liradan başlayan taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzda bu proje kapsamında 10 bin konut, Konyamızda da 4 bin konut yapıyoruz. Yöresel dokuya uygun, az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olarak yapacağız. 12-15 ay arasında bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp 1 buçuk yıl içerisinde de bu projeleri tamamlamış olacağız " diye konuştu.

Konya'yı marka şehir haline getirecek çok önemli adımlar atıyoruz Konyayı sanayide ilk beşe sokmak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, " Konya'yı marka şehir haline getirecek çok önemli adımlar atıyoruz. Mevlana Meydanı projemiz var. Bu proje ile birlikte Tapu Cami, Aziziye Cami ve Sultan Selim Cami arasındaki tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkaracağız. Mevlana Meydanı ile başlayıp Aladdin Çevresi'ndeki tüm binalarımızın bulvar dokusunun tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenmesi suretiyle sokak sağlıklaştırılması projesi yapacağız. Hem Konya Stadımızın olduğu yerde hem Ağır Bakım dediğimiz yerde millet bahçesi projelerini yapacağız. İlçelerimize ilişkin millet bahçesi projelerimiz var. Sosyal konutlarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilgili acil öncelikli dediğimiz alanlarımızın dönüşümünü yapıyoruz. Bu çerçevede Konya'daki sanayi dönüşümünü yapıyoruz. Konyamız şu an sanayisi itibari ile Türkiye'de 12'nci sırada yer alıyor. Konya'daki iş adamlarımızın desteği ile Konya'yı 12'nci sıradan ilk beşe girme hedefi için gece gündüz çalışmak suretiyle sanayicimize, iş adamlarımıza destek verecek tüm adımları bir hemşehriniz olarak atacağımı burada ifade etmek isterim " şeklinde konuştu.

"Konya birkaç yıl içerisinde metrosu olan şehirler sınıfına girecek" İstanbul'da Konya'yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Son dönemde Konyamız çok önemli yatırımlar alıyor. Bunların başında Konya Metrosu var. Konya Metrosu'nun temelini atmak için çalışmalar yürütüyoruz. Konyamız birkaç yıl içerisinde metrosu olan şehirler sınıfına ulaşmış olacak. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'de önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mevlana Meydanı'nda ve Aladdin Caddesi'nde Çevre Bakanımızın katkılarıyla önemli bir fırsatı değerlendirmiş olacak. İçeride stantları ziyaret ettik. Belediyelerimiz Konya'nın tanıtımı adına çok güzel işler yapmışlar. İstanbul'da bu vesileyle Konya'yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz " dedi.





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