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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çevik kuvvet tatbikatı - UŞAK

Çevik kuvvet tatbikatı - UŞAK

- Tatbikata katılan çevik kuvvet ekiplerinin detay görüntüsü - TOMA aracının detay görüntüsü - Temsili göstericilerin eylem yapması - Polislerin eylemcilere müdahale etmesi - Vali Demir'in bölgedeki kapalı pazar yerini ziyaret etmesi Uşak 'ta çevik kuvvet tatbikatıUŞAK (AA) - Uşak 'ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı düzenlendi.
Şube müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikatta, ekipler eğitim gösterisinin ardından senaryo gereği solganlarla taş atan bir grup eylemciye TOMA aracı da kullanılarak müdahale etti.Tatbikatı Uşak Valisi Salim Demir ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de izledi.Demir, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, çevik kuvvetin toplumsal olaylara her zaman hazır olduğunu söyledi.

Tatbikatın yararlı bir şekilde sonuçlandığını ifade eden Demir, "İsteriz ki hiç bir zaman illerimizde böyle olaylar olmasın ancak bunu temenni etmekle polis görevini yapmış olamaz. Onun için bu olaylar olmadan önce ekiplerimizin toplumsal olaylara müdahale eğitimini ciddi şekilde almış olarak hazırlanması gerekiyor." dedi.
Demir ve Ergüder, tatbikattan sonra aynı bölgede yer alan kapalı pazarı ziyaret etti.

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