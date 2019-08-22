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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çetinkaya kardeşlerin acı günü - KARABÜK

Çetinkaya kardeşlerin acı günü - KARABÜK

- Cenaze töreninden görüntüÇetinkaya kardeşlerin acı günüKARABÜK (AA) - Bizim Radyo Televizyonu (BRTV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya'nın babası Ahmet Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 83 yaşındaki Ahmet Çetinkaya'nın cenazesi, Beşbin Evler Merkez Camisi'ne getirildi.
Mehmet ve Osman Çetinkaya kardeşler, burada taziyeleri kabul etti.Ahmet Çetinkaya'nın cenazesi, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından Eflani ilçesi Osmanlar köyü Türbelioğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.Cenaze törenine, Çetinkaya'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Kastamonu Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hastane Cenaze 

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