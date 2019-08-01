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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çeşme suyunu 'zemzem' diye satmışlar

Çeşme suyunu 'zemzem' diye satmışlar

Yakalanan şahıslar

İncirlik Akalan Zemzem İngilizce Zabıta 

-Depodaki malzemeler
-Karton kutular
-Bidonlar
-Etiketler
-Su deposu
-Musluk

( ADANA ) Çeşme suyunu "zemzem" diye satmışlar- Adana'da bir depoda yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İngilizce yazıların olduğu ve “Zamzam” yazılı 750 adet etiket ile bin 200 adet içerisi çeşme suyu doldurulmuş ve etiketleri yapıştırılmış satışa hazır bidonlar bulundu ADANA

- Adana’da çeşmelerden bidonlara doldurduğu suları zemzem diye satan bir kişi yakalandı. Adana polisi, merkez Yüreğir ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde etil alkol dolumu yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar edilen B.Ç. isimli şahsa ait iş yerinin deposuna baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İngilizce yazıların olduğu ve “Zamzam” yazılı 750 adet etiket ile bin 200 adet içerisi çeşme suyu doldurulmuş ve etiketleri yapıştırılmış satışa hazır bidonlar bulundu. Zemzem suyu olarak satılan ve vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi. (ANL-SO-Y)
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