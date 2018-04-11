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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çeşme'de 92 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme'de 92 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan kaçak göçmenlerin iskeledeki görüntüleri ve Jandarma aracına bindiriliş görüntüleri

( İZMİR -HD) İZMİR

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Akalan Nani 


- İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmenlerden 63'ü karada, 29'u da denizde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi, bugün saat 15.00 sıralarında, Boğazada yakınlarında bir şişme bota müdahale etti. Şişme bottaki Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak Çeşme İskelesine getirildi.
Çeşme iskelesinde ilk işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, Suriye uyruklu 63 kaçak göçmen de sabah saatlerinde Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri denize açılamadan yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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