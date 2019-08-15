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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ceset mahalleyi saran kokuyla ortaya çıktı

Ceset mahalleyi saran kokuyla ortaya çıktı

-Olay yerinden detaylar

Polis Karahisar Polis Ekipleri Yanılma Trol 

-foto

( AFYON KARAHİSAR)- Üç gün önce öldüğü tahmin edilen şahsın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 gün önce öldüğü tahmin edilen 53 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin Bekirağa Mahallesinde meydana geldi. İki katlı binanın birinci katında elektronik tamirciliği yapan ve iş yerinde yalnız yaşayan Doğan Baykara’nın cesedi komşularının ihbarı üzerine bulundu. Çevrede oturan vatandaşlar olayı cam kenarından akan kan ve dışarı çıkan ağır kokuyu fark etti. Bina etrafını kontrol eden vatandaşlar, daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, cesedi çıkarmak için eve ağızlarına maske takarak girdi. Çevredeki vatandaşlar da kıyafetleriyle burunlarını kapatmak zorunda kaldı. Polis ekiplerine, mahalle muhtarı da eşlik etti. Baykara’nın 3 gün önce öldüğünün belirleyen ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Baykara’nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. (MK-MT-Y)
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