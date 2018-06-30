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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cesedi toprağa gömülü halde bulunan minik Eylül son yolculuğuna uğurlanıyor
Eylül'ün yakınlarından görüntü
-cenaze arabasının gelişi
-dua edilmesi
-cenaze arabasının gidişi
-Babadan ve cenazeye katılanlardan görüntü
-detaylar
( ANKARA ) ANKARA
- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, son yolculuğuna uğurlanıyor.