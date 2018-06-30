Cesedi toprağa gömülü halde bulunan minik Eylül son yolculuğuna uğurlanıyor

-cenaze arabasının gelişi

-dua edilmesi

-cenaze arabasının gidişi

-Babadan ve cenazeye katılanlardan görüntü

-detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, son yolculuğuna uğurlanıyor.

