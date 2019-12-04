Ceren Özdemir’in son görüntüleri kamerada

-Gözaltına alınan zanlının görüntüsü

-Şahsın gözaltına alınırken fotoğrafı



( ORDU - EK)- Ordu polisi cinayetle ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı- Katil zanlısının Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı ORDU



- Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis ilginç bir bilgiye ulaştı. Katil zanlısının Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı.Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen şahsın, çıkışından eve kadar onu takip ettiğini belirledi.Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi. Zanlının eşkalini belirleyen polis akşam saatlerinde Ö.A. adlı şansı gözaltına aldı. Zanlının gözaltı öncesi bıçakla polise direndiği öğrenildi.



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