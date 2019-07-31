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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çerçilerin 'sucuk' mesaisi

Çerçilerin 'sucuk' mesaisi

Sucuk baharatı görüntüleri

Kurban Bayramı Çemen Uttu Harekete Geç 

-Çerçiden görüntüler
-Seyfi Değişmez röportaj
-Baharatın müşteriye satılması
-Kurutulmuş bağırsak ve sucuk baharatı detaylar

( ADANA ) - Çerçilerin "sucuk" mesaisi- Kurban Bayramı öncesi sucuk baharatına talep arttı- Adana'da 11 çeşit baharatın karışımından oluşan sucuk baharatının kilo 40 TL’den, bağırsağın ise 20 metresi 30 liradan satılıyor ADANA

- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adanalılar ev sucuğu yapmak için sucuk baharatına yoğun talep gösteriyor. Adana’da birçok vatandaş etlerini buzlukta saklamak yerine evde kendi sucuklarını yapıp kış boyu tüketmek için harekete geçti. Sucuğun sırrının baharatında olduğunu bilenler bu yüzden sucuk baharatı ve şişirilip kurutulmuş bağırsak almak için çerçilerin yolunu tuttu. Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda çerçi dükkanı sahibi Seyfi Değişmez, yaptığı açıklamasında vatandaşların artık kendi sucuklarını yapmak için baharata ilgi duyduklarını belirtti.
11 çeşit baharatın karışımından oluşan sucuk baharatının kilogram fiyatının 40 TL’den, bağırsağın ise 20 metresinin 30 liradan satıldığını belirten Değişmez, “Her kurban bayramında ilgi yoğun olur. Herkes kurban kesiyor. Evdeki etlerini halk kıydırıp bizden malzemesini alıp sucuk yapıp yiyorlar. Baharatın içerisinde karabiber, kimyon, yenibahar, pul biber, toz biber, nane, kekik, çemen, zencefil, sumak ve sarımsak tozu var. Kilosu 40 lira. Talepte çok yoğun. Havalar sıcak olmasına rağmen vatandaşlar sucuk yapmak için talep gösteriyor. Haftaya bayram arifesine giriyoruz. Satışlar daha çok yoğun olacak. İnsanlar şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar” ifadelerini kullandı. 1 kilogram kıyma için 80 ile 100 gram arasında baharat kullandığını kaydeden Değişmez, “Baharatı çok sevene 100 gram öneriyoruz ama 80 gram ideal. Kurumuş bağırsağı da satıyoruz. Onu da 1-2 saat ılık suda ıslatıp içini doldurarak sucuğu hazırlayabilirler. Bu sıcaklarda 2 gün güneşte kalması sucuk için yeterli” diye konuştu.
(UMT-
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