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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Cerablus'ta YPG/PKK protesto edildi

Cerablus'ta YPG/PKK protesto edildi

- İlçe merkezinde bir araya gelen halkın sloganlar atarak yürümesi - Suriye Devrim bayrağı ve Türk bayrağı taşıyan göstericiler - Göstericilerin taşıdıkları döviz ve pankartlar - Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgali protesto edildiCERABLUS/ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.
İlçe merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal eden YPG/PKK'yı protesto etti.Gösterilerde bir çok kişi Türk bayrağı taşıdı, çocuklar ise yüzlerine ay yıldız çizdi.Döviz ve pankartlarda İngilizce, Arapça ve Türkçe, "Uluslararası koalisyona: YPG + YPJ = PKK", "Terörist PKK, PYD evlerimizi yaksan da çalsan da senin işgaline boyun eğmeyeceğiz", "Aynularab nüfusunun yüzde 70'i Arap'tır ve evleri PKK tarafından yıkıldı" yazdığı görüldü.

Protesto İngilizce Terör Örgütü Ay Yıldız 

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