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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Cerablus’ta Yetimler Yeni Yuvalarına Kavuştu

- Cerablus’ta Yetimler Yeni Yuvalarına Kavuştu

kardeşlik köyü görüntüleri

İç Savaş Yetim Çocuklar Gesi Yetim Çocuk Trol 

-detay

( CERABLUS ) - Cerablus’ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu CERABLUS

- Suriye’nin Cerablus bölgesinde yetim çocuklar için yapılan Yardımeli Kardeşlik Köyü’nün inşası bitirildi. Açılışı yapılan konutlar yetimlere teslim edildi. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Cerablus bölgesinde inşa ettiği prefabrik konutları yetim ailelere teslim etti. Suriye iç savaşında evi, yuvası yok olan yetim ailelere yaşanabilir konut hediye edildi. Vatanından, toprağından koparılmış Suriyeli aileler için kendi topraklarında huzur ve barış içinde yeniden hayata tutunmalarına katkı sağlamak için modern ve model Yardımeli Kardeşlik Köyü kuruldu. Yardımeli Kardeşlik Köyü’nün açılışına Türk yetkililer de katıldı.
Proje ortakları arasında Yardımeli Derneği bağışçıları, Cerablus Yerel Meclisi - Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi bulunuyor. 40 haneden oluşan kardeşlik köyü içerisinde mescit, okul, iş atölyeleri, oyun alanları, yeşil alan, hobi bahçeleri ve yürüyüş alanları bulunuyor. Cerablus Yerel Meclisi ise Yardımeli Kardeşlik Köyü’nün yönetiminden, kontrol, huzur ve düzenin sağlanmasından sorumlu.
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