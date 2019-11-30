- Cerablus’ta bombalı saldırı: 5 yaralı

-Olay yeri



( HALEP ) HALEP



- Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı. Halep’in Cerablus ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın işlek bir sokakta gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



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