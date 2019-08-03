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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cep telefonuyla 'mobil' kurbanlık satışı - EDİRNE

Cep telefonuyla 'mobil' kurbanlık satışı - EDİRNE

Cep telefonuyla "mobil" kurbanlık satışı - EDİRNE - Kurbanlık hayvanlardan görüntüler - Akıllı telefon uygulamasıyla kurbanlık satışından görüntüler - Besici Cem Pakarda'nın açıklamasıCep telefonuyla "mobil" kurbanlık satışı - Edirne 'de bir besici, kurbanlık bakmaya zamanı olmayan vatandaşlara, hayvanların fotoğrafını göndererek kolaylık sağlıyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir besici, kurbanlık almak için zaman bulamayan vatandaşlara, hayvanların fotoğrafını göndererek kolaylık sağlıyor.Karaağaç Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Cem Pakarda, kurban seçmeye vakti olmayan müşterilerine, satışa çıkan kurbanlıkların WhatsApp uygulaması üzerinden fotoğrafları, kilogramları ve fiyatlarını iletiyor.Kurban pazarlığını da mesajlaşarak yapan Pakarda, anlaşmanın ardından hayvanlara bayrama kadar çiftliğinde bakmaya devam ediyor.Pakarda, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil kurbanlık satışına şehir dışındaki vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurbanlık için yetiştirdiği hayvanların yüzde 50'sini bu şekilde sattığını aktaran Pakarda, mobil kurbanlık satışını 5 yıldır uyguladığını kaydetti.
Pakarda, müşterileriyle arasında kurduğu güven sayesinde mobil satışların geliştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"İstanbul'da ve Hollanda'da yaşayan birkaç tanıdığımızın bizden mobil olarak kurbanlık istemesiyle bu şekilde satışlara başladık. Her geçen yıl büyüdü. Satışlarımızın yüzde 50'sine yakınını bu şekilde yapıyoruz. Mobil olarak satışta müşterilerimiz kaç kiloluk bir hayvan istediklerini ya da bütçelerini bize iletiyor. Bizde uygun hayvanların fotoğrafını çekip, tartıya çıkardıktan sonra beğendiği hayvan için sanal alem üzerinden pazarlığımızı da yapıyoruz. Anlaşma sağlandıktan sonra bayrama iki gün kala kesim zamanını da bildiriyoruz ve her şey mobil olarak hallediliyor." - Vekalet de mobil alınıyorBesi çiftliğinde kesim işlemini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Pakarda, "Çiftliğimizde ruhsatlı bir kesimhane var. Müftülükten görevlendirilmiş din görevlilerimiz bayramda burada oluyor. Kurban kesecek vatandaşımızın vekaletini, WhatsApp uygulaması üzerinden görüntülü şekilde arayarak alıyoruz. Ardından kesim işlemini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre bin 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Besi Çiftliği Kurbanlık Satışı Bild Hayvan 

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