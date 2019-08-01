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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cennet dünyada olsaydı nasıl görünürdü?

Cennet dünyada olsaydı nasıl görünürdü?

Chaumont-sur-Loire bölgesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Bahçe Festivali'nde dünya genelinden sanatçılar ve peyzaj mimarları hayallerindeki bahçeyi yaratıyor. 1992'den beri düzenlenen festivalin bu seneki teması "Cennet Bahçeleri". Sanatçılar, bu yıl "Cennet dünyada olsaydı nasıl görünürdü" sorusuna yanıt vermeye çalışıyor.

Gesi Festival 

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