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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çengelköy’de tek katlı evde korkutan yangın

Çengelköy’de tek katlı evde korkutan yangın

Çengelköy yangın

Uyuşturucu Kamera Nadan Cep Telefonu Irak 

-Dumanlar
-İtfaiye
-detay
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar Çengelköy’de tek katlı bir evde yangın çıktı. Evin boş olması olası bir faciayı önledi. Öte yandan evde kalan madde bağımlılarının yangına sebep olduğu iddia edildi. Evin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çengelköy Kirazlıtepe Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi Sağlık Sokakta saat 17.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evin önceden boşaltılması olası bir faciayı önledi. Öte yandan evde kalan madde bağımlılarının yangına sebep olduğu iddia edildi. Mahalle sakinlerinden Müzevher Yıldırım, ‘’Saçların binaya çok yakın olmasından dolayı itfaiye binaya çok yaklaşamadı. Binadan 6 ay önce kiracı çıktı. Eve soba mı bıraktılar ne yaptılar bilmiyoruz. Yolun dar olmasından dolayı böyle oldu. İçeride kimse var mı, yok mu onuda bilmiyoruz. Kim bilir bunlar uyuşturucu da kullanıyordur. “ diye konuştu.
Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ev alev alev yanıyor ve çevreye yoğun duman yayılıyor.
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