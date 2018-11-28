Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cenazede kavga - ADIYAMAN

Cenazede kavga - ADIYAMAN

- Yeni mezarlık camiinden görüntü - Cenazeden görüntü - Polislerden görüntü - Kavga eden şahıslardan görüntü - Yaralılardan görüntü Adıyaman 'da cenazede kavga - Adıyaman 'da cenaze namazı sırasında ölen kişinin çocukları ile cenazeye katılan akrabaları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da cenaze namazının kılınacağı esnada iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi Yeni Mezarlık Camisinde Mehmet Özer'in cenaze namazının kılınacağı sırada Özer'in çocukları, babalarına ölmeden önce kötü davrandıkları iddiasıyla akrabaları olan Kaplan ailesinin taraflarıyla tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yakup Kaplan, Abdullah Kaplan, Murat Kaplan ve Abuzer Özer, bıçakla ve darp sonucu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıPolis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.Bu arada Özer'in cenazesi bir süre bekletildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından defnedildi.

Cenaze Camii Cenaze Namazı 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı