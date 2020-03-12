Cenaze namazı öncesinde korona uyarısı

-- mezarlıklar detay

-- cenaze namazının hemen öncesinde imamın yaptığı uyarılar(cep telefonu görüntüsü

-- Gaziantep Büyükşehir Belediye Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet Abdullah Aksoy röp

-- cami detayı



( GAZİANTEP )- Gaziantep'te imamlar cemaate cenaze namazı sonrasında ve taziye ziyaretlerinde musafaha yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor GAZİANTEP



- Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle koruyucu önlemlerin arttırıldığı Gaziantep’te imamlar, cemaate cenaze namazı sonrasında ve "musafaha yapmayın" ve "tokalaşmayın" uyarısında bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı talebi ile imamlar kent mezarlığı ve camilerde kılınan cenaze namazı öncesinde cemaate dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uyarılarda bulunuyor. Cenaze namazına başlamadan önce saf tutan cemate yönelik yapılan uyarılarda imamlar, musafaha ve sarılarak taziyede bulunulmaması gerektiğini söyledi.



Yapılan uyarının ardından cenazelerin namazı kılınarak, dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor. Asri Mezarlıktaki kılınan cenaze namazında imamlardan Emrullah Kirazoğlu, yaptığı uyarılarda, "İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte dinimizin insan sağlığına çok daha fazla önem verdiğini göz önünde bulundurarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak adına Sağlık Bakanlığımızın da tavsiye ettiği önleyici ve koruyucu tedbirlere uyarak bir süre namaz sonrası musafaha ve defin sonrası tokalaşmak suretiyle baş sağlığı dileme yapmayıp, uzaktan baş selamı ile birbirimize taziye ve mukabele de bulunalım" ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet Abdullah Aksoy da musafaha ve tokalaşma yerine "elinizi kalbinize götürerek selam verin" tavsiyesinde bulundu. Aksoy, "Dünyayı kasıp kavuran bir korona virüs belası var. İnancımız gereği bizde tedbirimizi almak zorundayız. Dinimiz bize musafahayı, selamlaşmayı, taziyeyi bulunmamazı emrediyor. İnancımız gereği bunu yapmamız lazım fakat korona virüs diye bilinen bir bela ise insanların hatta toplumun sağlığını tehdit ediyor. En azından belli bir süre taziyelerde bulunurken ya da bir araya gelirken cenazelerimizde vatandaşlarımıza musafahaya yapmadan baş selamı ile ya da elini kalbine götürerek selam vermeleri konusunda bizim hocalarımızın cemaatimizi uyarmaları konusunda tavsiyelerde bulunduk. Özellikle cenazeler esnasında namaza gelen vatandaşımızdan istirhamımız baş sağlığı dilerken tokalaşmadan, birbirine sarılmadan daha çok taziyelerini, üzüntülerini baş selamı ile taziyelerini bildirmelerini istirham ediyoruz” dedi.





loading...