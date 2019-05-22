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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cemaatten ilginç çözüm: Para yetmeyince minareyi ağaçtan yaptılar

Cemaatten ilginç çözüm: Para yetmeyince minareyi ağaçtan yaptılar

- Minareden ve camiden detaylar

Kooperatif Ormanlı Uttu 

-- Köylü Mehmet Aksu ile röp

( GİRESUN )- Giresun’da bir grup hayırsever kendi imkanlarıyla yaptıkları camiye maliyeti nedeniyle minare yaptıramayınca çareyi 20 metrelik köknar ağacından minare yapmakta buldular GİRESUN

- Giresun’da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylülerin parası minareye yetmeyince ilginç bir çözüm buldular. Yağlıdere ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla köyün içinden geçen Yağlıdere-Alucra yolu üzerine küçük bir cami yaptırdılar. Yapılan caminin minaresi için ortaya karşılamakta güçlük çektikleri bir ücret çıkınca çözümü etraflarında bolca bulunan ormanlık araziden kestikleri 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptılar. Köy sakinlerinden Mehmet Aksu, Yeşilpınar köyünün Tepsialtı mahallesinde yaşadıklarını fakat mahallelerinde fazla bir nüfus olmadığını söyledi.

Aksu, bir grup köylü hayırsever olarak aralarında topladıkları parayla Yağlıdere-Alucra yolu üzerine küçük bir cami yaptırdıklarını ancak paralarının caminin minaresini yapmaya yetmediğini belirtti.
Bunun üzerine yörede çokça bulunan köknar ağaçlarından bir süs minaresi yapmaya karar verdiklerini kaydeden Aksu, yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafeden kendi imkanları ile ağacı getirdiklerini söyledi.

Aksu “Vinç yardımıyla beraber taşıdık. Ağaç 18 metre getiren kamyonun kasası 8 metreydi öyle taşıdık. Dikeceğimiz yerin altını 2,5 metre eştik ve vinç 2 gün boyunca sabitlenen kadar minareyi tuttu. Bu fikri ben ve kooperatif Başkanımız tarafından ortaya atıldı ve çok şükür Allah’a getirdik ve hizmete başladı” dedi.
Köknar ağacından yapılan minarenin 150 santim genişliği olduğunu anlatan Aksu, “Ağacın yaşını net olarak bilmiyoruz ama 300 yaşına yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Minaremiz görenlerin dikkatini çekiyor fotoğrafını çekiyorlar” diye konuştu.
(RY-
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