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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cem Yılmaz rahatsızlandı gösterisi ertelendi

Cem Yılmaz rahatsızlandı gösterisi ertelendi

Açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Komedyen 


- Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak’a ertelendiğini söyledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezindeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü paylaşarak, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezinde olmalıydım ama . Yine Bostancı’dayım .Oyunumuz 5 Ocak ‘a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklaması yaptı. (EY
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