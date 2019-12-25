Cem Yılmaz rahatsızlandı gösterisi ertelendi



- Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak’a ertelendiğini söyledi.



Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezindeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü paylaşarak, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezinde olmalıydım ama . Yine Bostancı’dayım .Oyunumuz 5 Ocak ‘a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklaması yaptı. (EY



loading...