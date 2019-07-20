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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çekmeköy’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Çekmeköy’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Motosikletlinin tek teke giderken ayağa kalkması

( İSTANBUL )- Motosikletle tek teker üzerinde ilerlerken ayağa kalktı İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 


- Çekmeköy Şile yolunda motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyen motosikletin selesine basıp ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Motosikletli maganda bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Çekmeköy Şile yolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletini tek teker üzerinde kullandı. Motosikletli maganda tek teker ilerleyen motosikletinin selesine basarak ayağa kalktı. Motosiklet sürücüsü bu şekilde metrelerce yol alarak hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Motosikletli magandanın tek teker üzerinde ilerlerken ayağa kalktığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şahıs tek teker ilerlerken motosikletin selesine basıp ayağa kalkıyor. (EY-
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