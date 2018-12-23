Caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'in hayatı ikinci kez kitap oldu

-Sami Sefer Coşkun röportajı

-Yeliz Şenyerli röportajı

-Bozkurt İlham Gencer’in konuklarla konuşması



( İSTANBUL )- "Bozkurt İlham Gencer’le sanat ve siyaset bir arada" kitabının tanıtımı yapıldı İSTANBUL



- Sami Sefer Coşkun tarafından yazılan ‘Bozkurt İlhami Gencer’le sanat ve siyaset bir arada’ ikinci kitabının tanıtımı yapıldı. Kitapta hayat hikayesi anlatılan caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer ve yazar Sami Sefer Coşkun, tanıtımda kitapseverlerle buluştu. Caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer’in müzik ile geçen yıllarını ve siyasi yaşamının anlatıldığı Sami Sefer Coşkun tarafından yazılan ‘Bozkurt İlham Gencer’le sanat ve siyaset bir arada’ ikinci kitabının tanıtımı Beyoğlu Pera Palas Oteli'nde gerçekleşti. Tanıtıma okuyucuların ilgisi yoğun oldu. Bozkurt İlham Gencer’in hayatından önemli kesitlerin izleyicilerle buluşturulduğu tanıtımda, dileyenlere kitabı satın alma imkanı da sunuldu. "Yaşarken kitabı yazılan tek insanım" Tanıtımda konuşan Bozkurt İlham Gencer, kitaba konu olan olaylardan birkaçını konuklarla paylaştı. Sami Sefer Coşkun tarafından kaleme alınan kitaba konu alan hayat hikayesinin sahibi Bozkurt İlham Gencer, kitap hakkındaki görüşlerini aktardı. Türkiye'de yaşarken kitabı yazılan tek insan olduğunu söyleyen Gencer, "Sami kardeşim ikinci kitabını yazdı. Kendisi Kültür Bakanlığında el sanatları ile uğraşırdı fakat müthiş bir yazış kabiliyeti var. Birinci kitap ‘Bozkurt İlhami Gencer’, 1996’da çıkmıştır. İkinci kitap ise 1996’dan 2018’e kadar olan olaylar ve Türk milliyetçisi olduğum için başıma gelen bir sürü olay var. Hepsini okuyabilirler. Ben onları burada anlatmak istemiyorum. Kitap yazıldıktan sonra yaşanan birkaç olay var onları burada anlatacağım" ifadelerini kullandı. Kitabın yazarı Sami Sefer Coşkun ise, Bozkurt İlham Gencer’in yaşarken kaleme alınması gereken biri olduğunu vurgulayarak, "Kendisi, Türkiye’de Cumhuriyetle yaşıt bir beyefendi. O kendisine Atatürk’ün sanatçısıyım diyor ve gerçekten öyle. Ben böyle bir insanın yaşarken kaleme alınmasını arzuladım. Bunu başardım. İlk kitabını bundan 20 sene önce yazdım. Bugün ise 2. Kitabı 2018’e kadar olan anılar manzumesi içinde. Fakat enteresan şeyler var ki İlham Ağabey Türkiye’de sanatçı değil ama müzisyen olarak yüzlerce insan yetiştirmiş. Onları da bu kitapta anlatma fırsatım oldu. Sonra sanatının yanında, müzisyenliğinin yanında bir de kendisinin çok büyük bir Türkiye sevdası var. Bunu da siyasetle Alparslan Türkeş’i tanıdıktan sonra gerçekleştirdi. Burada da beraberdik bu yolun başından beri birlikteyiz. Ağabey kardeş gibiyiz. Tabii onun yakınında olmak bana bu kitabı yazdırdı. Ben esasında plastik sanatları ile uğraşıyorum. Cam ustasıyım, cam üflüyorum ama neden yazmayayım dedim. Cam üfleyen insan her şeyi yapar dedim ve 4-5 tane daha kitabım var. İnşallah yaşadığım müddetçe kitap yazmaya devam edeceğim. Bu kitabın en etkileyici noktası, İlham Ağabeyin gördüğü eziyetler ve yaşadığı sevgiler. Ben onları anlatmaya çalıştım kitabın içinde. Mesela bombalanan bir İlham Gencer’i anlattım. Bir İstiklal Marşı ile ayağa kalkmış sel gibi gelen insanları durdurduğunu yazdım. Örnek verecek olursak, hayvana, doğaya olan sevgisini yazdım. Enteresan olaylar oldu bu kitapta. Bu kitabı okudukları zaman çok seveceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.



