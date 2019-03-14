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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano açılışı yaptı - BRÜKSEL

Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano açılışı yaptı - BRÜKSEL

- Çini duvardan detaylar - Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne gelişi - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in karşılanması - Çini duvar hakkında Stoltenberg'e bilgi verilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Görüşmeden detaylar - İkili, Türkiye'nin Brüksel 'deki NATO Daimi Temsilciliği'nde ülkenin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panoların açılışını yaptıBRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel 'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panolarının açılışını yaptı.Çavuşoğlu ve Stoltenberg, çini panoları inceleyip, kırmızı kurdeleyi kestikten sonra baş başa görüşmeye geçti. - El yapımı çiniler İznik'tenÇini ustaları Serdar ve Ersin Yağcı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çini panoların Bursa'nın İznik ilçesinde el emeği ile üretildiğini söyledi.

Ustalar, temsilciliğin girişindeki çini panoya Sultanahmet Camisi, su sarnıçları, Kız Kulesi, Piri Reis haritası, Osmanlı filikaları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gibi motiflerin işlendiğini belirtti.

Portre Minyatür Aritas Muhabir Başkent 

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