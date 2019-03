- Çavuşoğlu: “Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir”

--KALABALIK DETAY

( ANTALYA )- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- “ Büyük Türkiye için Cumhur İttifakı’nı kurduk”- “ O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bu ittifakı bizimle, kıyaslamak bize hakarettir”- “Bu iki parti bizim sözlerimizden rahatsızlar o zaman bize, “Bize bunu söyleyemeyin bizim böyle bir ittifakımız yok’ desinler. Diyemezler.- "Çünkü HDP kendi diyor ‘sırtımı kandile dayadım’ diye. Olmuş olanı söyleyince neden bozuluyorsunuz” ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Büyük Türkiye için Cumhur İttifakı’nı kurduk. O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bu ittifakı bizimle, kıyaslamak bize hakarettir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim ofisi açılış törenine katıldı.

“Hep birlikte çalışacağız” Açılışta konuşan Çavuşoğlu, AK Parti’nin adayların hepsinin bir olduğunu söyledi.



Tüm adaylar için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’da Menderes Türel’in, Alanya’da Adem Murat Yücel’in neler yaptığını gördünüz. Birlikte çalışarak hepsini bir araya getireceğiz. Muratpaşa Antalya’nın göz bebeği. Şuanda Kepez’den geri mi? Evet geri. Peki bu Muratpaşa’ya yakışıyor mu? Kepez Muratpaşa’dan gerideydi, şimdi önde mi? Evde önde. Muratpaşa’nın tekrar Kepez’in önüne geçmesi iyi mi? Evet iyi. Bunu yapacak olan Gökçen Özdoğan Enç’tir” şeklinde konuştu.

“Sözünü tutmayan adam ‘sözüm var’ derken biraz utanır” Türkiye’yi dolaştığını kaydeden Çavuşoğlu, Aydın ve Muğla’nın Antalya gibi olmak istediğini söyledi.



Muğla’da suların kesik olduğunu, her yerde çöp olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kuşadası’nda çeşmeden akan su tuzlu. Neden biliyor musunuz? Hepsi aynı zihniyet. Muratpaşa’yı Antalya’nın en gerisi yapan zihniyetle oradaki zihniyet aynı. Buna bir dur demek lazım. Ankara ben öğrenci olarak gittiğim zaman Çankaya en gözde yeriydi. 20 sene öncede değerliydi. Kısacası Çankaya Ankara’nın en geri kalmış ilçesi oldu. Neden aynı zihniyet. Muratpaş’da bu zihniyet var. ‘Hizmete ne gerek var bize oy vermek zorundalar’ nasıl zorundalar. İzmirlilerde artık ‘yeter’ diyor. Burdur’da son 5 yılda bir hizmet oldu mu? Yok. 40 tane proje taahhütünde bulunmuş bir iki tanesini yarım yamalak tamamlamış. ‘Sözümüz var’ diyor. Sözünü tutmayan adam ‘sözüm var’ derken biraz utanır” “Bu işi hallederiz” ‘Önünüze güzel bir fırsat çıktı’ diyerek vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunu değerlendirelim. 2009-2014 Arası Antalya 10 sene geriye gitti. Tekrar Antalya’nın o karanlık dönemlere gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehirle ilçe el ele verilecek ve tüm sorunlar çözülecek. Söz verdiğin zaman gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan millet seni gönderecek. Muratpaşa geri kalmayı hak etmiyor. Bakıyoruz, görüyoruz çalışmalara anketlere büyük bir fırsat yakaladık. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz” diye konuştu.

“Bize hakarettir” Cumhur İttifakı’nı sadece Antalya ve Muratpaşa’da seçim kazanmak için kurulmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu seçimler önemli. Ülkemizin için de hepimiz içinde önemli. Büyük Türkiye için bu ittifakı kurduk. O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bu ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. Ben ‘CHP teröristtir’ demiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde PKK’lıların cenazelerine gidenler var. Yok desinler ama var. Bu iki parti bizim sözlerimizden rahatsızlar o zaman bize, “Bize bunu söyleyemeyin bizim böyle bir ittifakımız yok’ desinler. Diyemezler. Çünkü HDP kendi diyor ‘sırtımı kandile dayadım’ diye. Olmuş olanı söyleyince neden bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsızsanız ittifak yapmayın be kardeşim. Bu ülkenin ve milletin tüm değerlerinden rahatsızlar. Yaptıklarının vatana faydası var mı? yok mu? beni ilgilendiren budur. Ben dışişleri bakanıyım ülkemle ilgili her şey bizi dışarıda etkiler. Onunla yemiş, içmiş bu beni ilgilendirmez. Onlar kendi kişisel tercihleri ama ülkemin geleceğini riske atan ittifaklar kurduğunda söz söyleme hakkımız var. Yok desinler gerekeni yaparız ama diyemezler” Programa; AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ve partililerde katıldı.

