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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti - ANKARA

Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti - ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti - Spor Lisesi ziyareti - Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması - Öğrencilerle sohbeti - Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbetiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti. Ankara TVF Spor Lisesi’nde öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Çavuşoğlu, sporcuların antrenmanını da izledi.

Dera Öğrenciler 

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