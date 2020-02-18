Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti - ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti - Spor Lisesi ziyareti - Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması - Öğrencilerle sohbeti - Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbetiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti. Ankara TVF Spor Lisesi’nde öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Çavuşoğlu, sporcuların antrenmanını da izledi.
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