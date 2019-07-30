Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Çavuşoğlu: 'Suriye'de Anayasal Komitenin Kurulmasına Odaklanmalıyız' - 'Nato İle Aramızda Bir Sorun Yok' - Bakan Çavuşoğlu Rus Medyasına Konuştu

- Çavuşoğlu: 'Suriye'de Anayasal Komitenin Kurulmasına Odaklanmalıyız' - 'Nato İle Aramızda Bir Sorun Yok' - Bakan Çavuşoğlu Rus Medyasına Konuştu

Çavuşoğlu röp

( BANGKOK ) - Çavuşoğlu: "Suriye'de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız"- "NATO ile aramızda bir sorun yok"- Bakan Çavuşoğlu Rus medyasına konuştu BANGKOK

Toplantı Anayasa İdlib Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rus medyasının, Suriye'deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap vererek, "Suriye'de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Rus medyasının, Suriye'deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap verdi. Suriye'deki durum hakkındaki soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da iki gün sonra gerçekleştirilecek Astana toplantısına katılacağız. ABD heyetine başkanlık eden ABD Dışişlerinin Yakın Doğu İlişkileri (NEA) biriminden Anne Patterson görüşmelere katılmayacak ancak Birleşmiş Milletler (BM) orada olacak. Ondan sonra tekrar bir araya gelip İdlib ve diğerleri gibi önemli konuları görüşeceğiz. Sakin kalmalı, daha önce de görüştüğümüz ve önemli olan siyasi sürece ve anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız ve üzerinde beraber çalıştığımız komitenin kuruluşunu en kısa sürede ilan etmeliyiz" dedi.
"NATO ile aramızda bir problem yok" NATO ile Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında sorulan soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir problemimiz yok" diyerek cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "NATO Genel Sekreteri ve yardımcısının Türkiye'nin S400 alımı ve diğer konularla ilgili açıklamalarına bakarsanız NATO ile bir problemimiz olmadığını görürsünüz. Türkiye NATO'ya birçok katkıda bulunuyor ve Türkiye bu konuda NATO ülkeler içinde ilk beşte yer alıyor. NATO'nun Aralık ayında Londra'da gerçekleştirilecek toplantısına katılacağız. S400 meselesi daha çok ABD ve Türkiye arasında bir meseledir."
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı