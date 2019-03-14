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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü

- Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü

Görüşmelerden detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Alışveriş Nani Başkent Konferans 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu 3. Brüksel Konferansı'na ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Dünkü temasları kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu, temaslarını bugün de sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konferansına katılan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi.
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