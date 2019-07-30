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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Filipinli Mevkidaşıyla Görüştü

- Çavuşoğlu, Filipinli Mevkidaşıyla Görüştü

görüşme

Savunma Sanayi Diplomat Toplantı Başkent Barış Süreci 

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( BANGKOK ) - Çavuşoğlu, Filipinli mevkidaşıyla görüştü BANGKOK

- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerine başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ikili görüşmelerine başladı.
Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüşen Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, “ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler DB Teodoro Locsin Jr ile başladık. Türkiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayii işbirliğini artırmak istiyoruz. Filipin barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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