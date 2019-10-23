Çavuşoğlu: '(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok" - ANKARA
: - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimle doğrudan bir temasımız yok"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
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