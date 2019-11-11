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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılanlar terör örgütleri ve teröristlerdir' - ANTALYA

Çavuşoğlu: 'Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılanlar terör örgütleri ve teröristlerdir' - ANTALYA

Çavuşoğlu: "Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılanlar terör örgütleri ve teröristlerdir" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunkonuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (2)

Kubat Teröristler 

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