Çavuşoğlu: 'Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılanlar terör örgütleri ve teröristlerdir' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılanlar terör örgütleri ve teröristlerdir" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunkonuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (2)
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