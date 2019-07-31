Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıya çıkıp av tüfeğiyle intihar etti, kızının feryatlarını yürek burktu

Çatıya çıkıp av tüfeğiyle intihar etti, kızının feryatlarını yürek burktu

Evden detay

Emekli Vatandaş Psikoloji Gözyaşı Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Ölen şahsın kızının feryatları
-Çatıdan detay
-polisin inceleme yapması
-Detaylar

( ANTALYA )- Babası ölen genç kadın: "Ben niye yukarıya çıkmadım" ANTALYA

- Antalya’da, 61 yaşındaki emekli vatandaş oturduğu apartmanın çatısında kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Babasının öldüğünü duyan kızının evin önünde "Ben niye yukarıya çıkmadım" feryatları ise yürekleri dağladı. Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2158 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli İsa Y. (61), akrabasından aldığı av tüfeğiyle öğle saatlerinde evine geldi. Çatıya çıkan İsa Y., burada kafasına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri, İsa Y.’nin öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçirdiler Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, bir süredir psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen İsa Y.'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İsa Y.’nin kızının, "Ben yarım saat yukarıya niye çıkmadım" sözleri yürekleri dağladı. Uzun süre gözyaşı döken genç kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen İsa Y.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı