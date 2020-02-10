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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay yerinden farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) UŞAK

Yaşlı Kadın Polis En Yaşlı Kadın Gesi Sağlık Ekipleri 


- Uşak’ta, 62 yaşındaki Gülay Ö., isimli kadın çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis kadının intihar ederek mi yoksa düşerek mi öldüğünü araştırıyor. Edinilen bilgiye göre, olay İslice Mahallesi 2. Vindilli sokak üzerinde meydana geldi. Gülay Ö., isimli 62 yaşındaki kadın 3 katlı apartmanın çatısına çıktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucunu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülay Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, polis kadının intihar ederek mi? Yoksa düşerek mi öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı. (SY-GC-
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