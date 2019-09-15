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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı

Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı

yangın anı, itfaiye müdahalesi, yangın söndürme çalışması

( DENİZLİ ) DENİZLİ


- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çatıda mangal yaparken, evi yaktı. Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 2338 sokakta 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin üst katında teneke içerisinde tavuk pişirmek için ateş yakan şahıs, sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü. Evin çatısında ise maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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