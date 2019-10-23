Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

Hint kenevirlerinin yetiştirildiği deponun drone görüntüsü

( MANİSA - DRONE)- Manisa’da jandarmayı şaşırtan görüntü MANİSA

Jandarma Salar Havalandırma Boşluğu İstihbarat 


- Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesinde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çatıdan havalandırma boşluğu açılarak kenevirlerin yetiştirildiği yer ise jandarma ekiplerini şaşırttı. Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli’nin Tekelioğlu Mahallesinde A.B.’ye ait eve operasyon düzenledi.
Salihli Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, A.B.’nin (46) evinin bitişiğinde bulunan depo olarak kullandığı yerin çatısında havalandırma yeri açarak Kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Aramada ayrıca depo olarak kullanılan yerde kasalara ekilmiş vaziyette 87 kök kenevir ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. A.B.’nin gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı