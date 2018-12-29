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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çatı katında çıkan yangında 4 kardeş öldü - KONYA

Çatı katında çıkan yangında 4 kardeş öldü - KONYA

- Yangın çıkan ev - Polisin incelemeleriÇatı katında çıkan yangında 4 kardeş öldü - Konya 'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Suriyeli 4 kardeş yaşamını yitirdiKONYA (AA) - Konya 'nın Karatay ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Suriyeli 4 kardeş hayatını kaybetti.Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak'ta, üç katlı bir apartmanın çatı katında yaşayan Suriyeli Fatima El Abdullah, ekmek almak için ayrıldığı evine döndüğünde dumanları fark ederek yardım istedi.Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fatima El Abdullah'ın yoğun dumandan etkilenen çocukları Rim (11), Velid (10), Hasan (5) ve Muhammed (4), çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Velid El Abdullah'ın engelli olduğu öğrenildi.Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangının, çocukların odasında bulunan sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çatı Katı Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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