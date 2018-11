Çatal kaşıktan flamingo heykeli yaptı

-Mervan Altınorak ile röp.

( HATAY )



- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde daha önce at ve geyik heykeli yapan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, bu seferde çalışmalarına bir yenisini ekleyerek motosiklet benzin deposu ve 240 adet çatal kaşık ile flamingo heykeli yaptı. Uzun zamandır mozaikle ve hurda ile çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, geyik ve at heykelinin büyük ilgi görmesiyle bu defa da motosiklet benzin deposu ve yemek çatalı, su borusu, oto yedek parçası ve yay kullanarak flamingo heykelini bir hafta içerisinde yaptığını söyledi.



Yaptığı flamingo heykelin ağırlığının yaklaşık 20 kilo, boyunun ise 133 santimetre olduğunu söyleyen Altınorak, “Heykele "zerafet" adını verdim. Flamingo heykelini fazla aksesuarı olmadığı için bir haftada tamamladım. Bunun yanında küçük ebatlarda olmak üzere karınca, arı heykeli de yaptım. Şimdi sırada tavus kuşu var, onun çalışmasına başladım. Yapacak daha çok eserim var, kısmet olursa bir gün sergi açmayı düşünüyorum” diye konuştu.