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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

-ARŞİV-

Terörle Mücadele Jandarma Terör Örgütü 

-Hava harekatından detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Van valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 30 Haziran 2018 tarihinde Çatak ilçemize bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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