Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çarşılarda bayram hareketliliği

Çarşılarda bayram hareketliliği

çarşıdan genel görüntü

Alışveriş Kapalı Çarşı Öğrenciler 

-esnaftan görüntü
-esnaf ile röportajlar

( BURSA -HD)- Emekli ikramiyesinin yatması esnafın yüzünü güldürdü BURSA

- Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi çarşıda yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi emeklilere verilen ikramiye de esnafın yüzünü güldürdü. Bursa’da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Bursalılar başta kapalı çarşı olmak üzere alışveriş için pazarlara akın etti. Bayram öncesi emeklilere verilen ikramiye de esnafının yüzünü güldürdü. Uzun süredir esnaflık yaptığı belirten Enver Koç, bayram yoğunluğundan memnun olduğunu dile getirdi. Koç, “Geçenlerde bir müşterimiz geldi. ‘Emekli ikramiyesini verdiler. Çocukların hepsini giydirdim’ dedi.
Ekonominin kalbini kadınlar tutuyor. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar tüketim yaptıkça ekonomi de bir canlanma oluyor” dedi.
Bir başka esnaf da bayramda işlerinin güzel olduğunu belirterek, “Bu sene işlerimiz güzel. Emeklilerin ikramiyelerinin yatması, maaşların ödenmesi iyi oldu. Üniversite öğrencileri de memleketlerine döndü. Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmemesi ile tatilciler de evlerinde kaldı. Bundan dolayı da işlerimiz yolunda. Bayram alışverişi de beklendiğimizden iyi gidiyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı