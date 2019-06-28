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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cappadocia Fashion Week - NEVŞEHİR

Cappadocia Fashion Week - NEVŞEHİR

- Kıyafet defilesinden detaylar - AFWEU Ceo'su Aydın Acık ile röportaj - Etkinliğe katılan tasarımcılardan Ertan Kayıtken ile röportajCappadocia Fashion Week - Kapadokya'da ilk kez düzenlenen etkinlikte yerli ve yabancı modacıların tasarımları sahne aldıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde düzenlenen Cappadocia Fashion Week'te yerli ve yabancı ünlü modacıların tasarladığı kıyafetler sergilendi.Mustafapaşa köyündeki bir otelde, Africa Fashion Week Europe (AFWEU) tarafından organize edilen defilede, çeşitli ülkelerin özgün kıyafetleri görücüye çıktı.AFWEU Ceo'su Aydın Acık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağlanması amacıyla bölgede gerçekleştirildiğini belirtti.
Acık, "Buradaki amacımız Kapadokya'yı tanıtmak. İlk kez düzenlediğimiz organizasyona yurt dışından 8 tasarımcı getirdik. Türk kültürü taşıyan koleksiyonların yanı sıra etkin koleksiyonlarımız var. Gelinlik tasarımları var. Farklı ülkelerden modellerimiz var. Kapadokya'da daha geniş bir etkinlik düzenlemeyi istiyoruz. Konuklarımız da yurt dışından gelen tasarımlarımız ve mankenlerimiz de Kapadokya'yı çok beğendi. İzlemek için yurt dışından da yaklaşık 160 kişi katıldı.
" dedi.
Etkinliğe katılan tasarımcılardan Ertan Kayıtken ise ilk defa geldiği Kapadokya'da böylesine bir organizasyonda yer almanın kendisi için memnuniyet verici olduğunu, doğal güzellikleri ile tanınan turizm merkezinde son tasarımlarını sahnelemekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Etkinlik, aynı alanda yarın akşam farklı tasarımların sahnelenmesinin ardından sona erecek.

Defile Muhabir Yurt Dışı Mankenler Modeller 

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