Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2’si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken canlı yayını kesmedi

Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2’si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken canlı yayını kesmedi

Kavga öncesi canlı yayın

Sosyal Medya Canlı Yayın Sahil Yolu Polis Merkezi Cep Telefonu 

-Laf dalaşı
-Rus turistin motosikleti devirmesi
-Türk gencin Rus turiste yumruk ve tekme atması
-Çevredekilerin ayrılması
-Kadın Rus turistlerin gence saldırması
-Kavga anları
-Polislerin tarafları ayırması

( ANTALYA )- Alanya’da sosyal medya üzerinden canlı yapan Türk genci ile 2’si kadın 3 Rus turist kavga etti- Kavgaya karışan genç, cep telefonunu yanındaki arkadaşına verip yayını kesmeden kavgaya devam etti ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk genç, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada 2’si kadın 3 Rus turist ile kavgaya tutuştu. Laf dalaşıyla başlayan kavga esnasında Türk genç, yayındaki cep telefonunu arkadaşına tutturup kavgaya devam etti. Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü Alanya’nın trafiğe kapalı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Türk genç, Rus erkek turistle laf dalaşına girdi. "Gel sen, gel buraya. Seninle konuşacağım" diyen Türk genç ile Rus turistin konuşmaları yerini hakaret ve küfüre bıraktı. Ardından Rus turistin motosikleti rüzgarlığından tutup devirmesiyle ikili arasında kavga başladı.
Adının İsmail olduğu öğrenilen Türk genç, motosikletinin düşmesine sinirlenerek Rus turiste yumruk ve tekmelerle saldırdı. İkilinin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine son buldu. Gencin uzun süre Rus turiste küfür etmesi üzerine ikilinin arasında tartışma tekrar başladı.
Bu sefer daha önce araçtan inen 2 Rus kadın da kavgaya karıştı. Kadınlardan biri, gence saldırıp tekme attı. Dengesini kaybedip yer düşen kadın, İsmail adlı genci de iterek düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay, sosyal medyadan tamamen canlı yayınlanırken, kavgaya karışan taraflar polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı