Çankırı'da Teknokent kuruluyor

-protokol imzalanırken

-vali aktaş konuşması



( ÇANKIRI -HD) ÇANKIRI



- Çankırı'da, Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından kurulacak olan Teknokent için protokol imzaları atıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan imza töreni öncesi gerçekleştirilecek olan proje hakkında bilgi veren ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bugün şehrimiz ve üniversitemiz için özel bir gün. Çünkü uzun zamandır düşündüğümüz, tasarladığımız Teknoloji Geliştirme Bölgesinin(Teknokent) kurulması için ilk işlemleri başlatıyoruz” dedi.

Teknokent'in Yakınkent OSB'ye kurulma sebebini açıklayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, “Yakın Kent Organize Sanayi büyük hedeflerle yola çıkmış bir organize sanayi bölgemizdir. Alan itibariyle inanılmaz geniş bir alana sahip bir taraftan Ankara'yla birleşebilecek büyüklüklere sahip bir organize sanayi bölgesidir. Birinci hedefimiz buraya nitelikli yatırımı çekebilmek” diye konuştu.

Bilgilendirme sonrasında protokol imzalandı. Protokolü Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Yakınkent OSB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün temsilcileri tarafından imzalandı. Atılan imzaların sonrasında projenin öneminde değinen Vali Hamdi Bilge Aktaş, "Hani bir söz var ya ‘kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış’. Son gelişmeler gösterdi ki bazı şeyleri kendimizin yapması gerekiyor. Şu anda devletimiz buna çok önem veriyor. Teknolojik güç üretmek zorundayız. Yani birileri üretiyor, sen alıyorsun ama bu bir yerde sokağın sonuna gelebiliyoruz. Kendi işimizi kendimiz görmemiz gerekiyor. Onun için bu tip Teknokentler üniversitelerimizin öncülüğünde olursa inşallah güzel sonuçlara gidebilir. İnşallah bizimki de böyle olacaktır diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



