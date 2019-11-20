Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çankırı'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

Çankırı'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

çocukların eğlenmesi

-röportaj
-detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünya Çocuk Hakları gününde meclis olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Akabinde de devam ettireceğiz. Gelecek onların hak vermekten ziyade onlar için çabalıyoruz. Onların geleceği için bunların emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız içinde bir proje ekibi oluşturacağız. Gelecekte nasıl bir Çankırı görmek istiyorlar onunla ilgili bir proje hazırlayacaklar.” ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı