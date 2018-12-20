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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çankırı Belediyesi bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Çankırı Belediyesi bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Çankırı belediye başkanı Hüseyin Boz konuşması

Belediye Başkanı Çam Ağacı Allah 

-detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Ağaçlandırma Bayramı kapsamında bin 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Yapılan etkinliğe Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, daire amirleri ve belediye personelleri katıldı.
Yapılan fidan dikimi etkinliği kapsamında gazetecilere açıklama yapan Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Park Bahçeler Müdürlüğünün Ağaçlandırma Bayramı adı altında Toprakta Bir Fidan da Sizin Olsun kampanyasıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda bulunan uçağın üzerinde yaklaşık bin 500 çam ağacını inşallah bugün toprakla buluşturacağız. İlerleyen günlerde ilerleyen senelerde burası yeşille buluşmuş olacak. Çok daha güzel bir Çankırı için çalışmalarımızı bütün hızıyla devam ettireceğiz. Ağaçlandırma sezonuyla birlikte çalışmalarımız devam edecek. Ben katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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